E.H.Y., Annemi Geri İstiyorum, Dedi

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da, annesi tarafından bıçakla tehdit edilen 10 yaşındaki E.H.Y., “Sedat ağabeyi arayıp beni almasını istedim. Annemin haberi yoktu. Onu görünce benim kaçırıldığımı zannetti. Ben annemin tutuklanmasını istemedim. Annemi çok özledim. Annemi geri istiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre 35 yaşındaki Ayşegül Y., küçük kızı E.H.Y.’ye bıçak çekmişti. Korkuya kapılan kız, sokağa kaçıp çevresindeki insanlardan yardım talep etti. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar anında olaya müdahale etti. Bu anlar çevredekiler tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Görüntülerin medyada yer almasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallenin sakinleri tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda anne Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı. Olay sonrasında E.H.Y., babasına teslim edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, annenin tutuklanmasına karar verdi.

ÇOCUĞUN AÇIKLAMALARI

E.H.Y., annesinin tutuklanmasına dair duygularını ifade ederek, “Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat ağabeyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat ağabeyin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı” şeklinde konuştu.

DUYGUSAL İFADLER

E.H.Y., annesini çok özlediğini dile getirerek, “Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.