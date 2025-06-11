E-ihracat için Trendyol ve TİM İş Birliği

E-TİCARETTE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek için önemli bir iş birliğine imza atıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin’in imzaladığı protokol ile Trendyol, TİM’in e-ihracat partneri haline geliyor. Bu iş birliği çerçevesinde Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, eğitimler ve iş birliği fırsatları sunulacak. Trendyol, Türkiye’nine-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın yararlanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak için stratejik bir adım atmış oldu.

İŞ BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ

İmzalanan protokol ile e-ihracat alanındaki iş birliği, ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesini amaçlıyor. Gerçekleştirilecek projelerle Türkiye’deki sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanarak ekonomiye değer katılması hedefleniyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye’de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım” ifadesini kullandı.

E-İHRACAT PARTNERLİĞİ DETAYLARI

İş birliği çerçevesinde Türk Ticaret Bankası ile birlikte e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak. Eğitici programlarla e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaların daha görünür kılınması amaçlanıyor. Ayrıca, MESİAD ve OTİAD gibi meslek örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirerek, üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek. e-ihracatın gündemde kalması için IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası gibi etkinliklerde özel oturumlar ve seminerler düzenlenerek farkındalık çalışmalarına destek verilecek. Ayrıca, İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak başarılı işletmeler ödüllendirilecek.