E. İmamoğlu’nun Avukatı, Tutuklandı

İMAMOĞLU’NUN AVUKATI TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamanın arka planında ise Pehlivan’ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iki şüphelinin verdiği ifadeler yer alıyor.

GÖZALTINA ALMA PROSESİ

Mehmet Pehlivan, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmadığı için savcılıkta ifade vermeyi reddetti. Mahkeme, Pehlivan’ın “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Daha önce 27 Mart’ta “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, bir gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pehlivan o süreçte hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Mehmet Pehlivan, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda stajyer olarak işe başladı. 2017 yılında staj sürecini bitirerek bu büroda kurucu ortaklar arasında yer aldı. İstanbul Barosu’nda kayıtlı olan Pehlivan, 2019 yılında kendi Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu kurarak avukatlık kariyerini burada sürdürme kararı aldı.