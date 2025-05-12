E.K. Parkta Darbedildi, Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Sincan ilçesinde 12 yaşındaki E.K., bir grup okul arkadaşı tarafından parkta darbedildi. Olay, darp anının cep telefonu kameralarıyla kaydedilmesiyle dikkat çekti. E.K., ortaokulda öğrenim görürken, bir grup kız öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Görüntülerde, öğrencilerin E.K.’yi saçından çekerek, yumruklayıp tekme attıkları görüldü. Ailesinin olayı öğrenmesiyle birlikte şikayetçi olmaları üzerine polis soruşturma başlattı.

GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ DURUM

E.K.’nin babası Barış K., 8 Mayıs’ta gerçekleşen olayın ardından kızının hastanede tedavi edildiğini ve darp raporu alındığını açıkladı. “Kızımız okul çıkışı eve geliyor. Evde biraz dinlendikten sonra bir arkadaşı onu parka davet ediyor. Daha sonra kızımı darbeden grup oraya geliyor. 50 dakika boyunca ona darp ediyorlar. Kızım bu süreçte bayılıyor. Bayıldıktan sonra bırakıyorlar. Eve döndüğünde olayı öğreniyoruz. Hemen hastaneye götürerek darp raporu aldırdık. Şikayetimizi Sincan Emniyeti’ne ilettik. Bu darp planlı bir şekilde gerçekleşti. Hiç kimse, çocuğum darp edilirken müdahale etmedi. Kızımın psikolojik durumu çok kötü” dedi.

AİLENİN ENDİŞELERİ

E.K.’nin annesi Gülten K. da kızının arkadaşları tarafından parka çağrılıp saldırıya uğradığını belirtti. “50 dakika boyunca dinlenip dinlenip ona darbe yapıyorlar. Kızım okulda aralarında bir anlaşmazlık olduğu için bu saldırının gerçekleştiğini ifade etti. Kızım genelde sessiz ve sakin bir yapıdadır, kimseyle kavga etmez. O gün yaşananlar gerçekleşmeseydi, gelecekte yine aynı durumla karşılaşabileceklerdi. Kızım eve dönerken birinin onu tehdit ettiğini söyledi. Mazlumun üzerine bu kadar gitmemek gerekiyor. Bu çocuklara da üzülüyorum, onların da hayatları kararmasın. Şikayetimizi yaptık, sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.