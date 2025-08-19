E.K. Tüfekle Oynarken Batuhan Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ’TA TRAJEDİK OLAY

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde E.K. (15) isimli genç, tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu, arkadaşları arasında yer alan Batuhan Sivaslıoğlu (16) hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K., gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, E.K.’nın babasına ait tüfeği evde arkadaşlarıyla birlikte olduğunu iddia edildiği öğrenildi. Tüfekle oynadığı sırada silah aniden ateş aldı ve saçmalar Batuhan Sivaslıoğlu’nun başına isabet etti. Silah sesini duyan diğer gençler, odaya girdiklerinde Sivaslıoğlu’nu kanlar içinde yerde buldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, Batuhan Sivaslıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan Sivaslıoğlu’nun ailesi eve geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Genç çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. E.K.’nın gözaltına alınması, olayın soruşturmasına devam edildiğini gösteriyor.