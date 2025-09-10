Haberler

E. Kılınç, Kırık Kemiği, Tedavi Ediliyor

SAMSUNSPOR’DA EMRE KILINÇ’IN SAKATLIĞI

Samsunspor’un tecrübeli futbolcusu Emre Kılınç, Trabzonspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu. Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya platformunda bu durumla ilgili olarak yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir.” ifadesi kullanıldı.

BAŞARILI OPERASYON VE TEDAVİ SÜRECİ

Açıklamada, ayrıca “Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir.” bilgisi verildi. Kulüp, Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini iletmekle kalmayıp, deneyimli oyuncunun en kısa sürede sahalara geri dönmesini beklediklerini de ifade etti.

