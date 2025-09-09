E. Álvarez, Sakatlık Nedeniyle Uzak Kalacak

Sakatlığın Ardından Edson Álvarez’in Dönüş Süreci

Yeni sezonda kadroya dahil olan Edson Álvarez, son milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Deneyimli futbolcunun ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı ve kesin dönüş tarihi hakkında detaylı bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Milli Takım Mücadelesindeki Sakatlık

Meksika Milli Takımı’nın son karşılaşmasında ilk 11’de yer alan Edson Álvarez, mücadelenin 32. dakikasında sağ arka üst adalesinde bir problem hissettiği için oyununa devam edemedi. Bu durumda tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine Erik Lira sahaya girdi.

Tedavi Süreci ve Kontroller

Yaşadığı sakatlığın ardından milli takım kampından ayrılan Edson Álvarez, tedavi sürecini başlatmak için İstanbul’a döndü. Sağlık durumuna ilişkin net tablo, Türkiye’de gerçekleştirilecek ayrıntılı kontrollerin ardından belirlenecek. Oyuncunun tedavi planı ve sahalara dönüş zamanlaması, İstanbul’daki tetkiklerin sonuçlarına göre Fenerbahçe’nin sağlık ekibi tarafından netleştirilecek.