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E. M. H. Yiğit, Halkla Buluştu

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YİĞİT’İN HALALCA ZİYARETİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül ilçesindeki Halalca Mahallesi’ni ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkla olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli buluşmalara devam ediyor. Bu çerçevede, Emniyet Müdürü Yiğit son olarak Halalca Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

BÖLGE HALKINA DUA VE FİDAN DİKİMİ

Ziyaret sırasında Yiğit, mahalle sakinleriyle sohbet ederek onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Ardından, mahalle mezarlığını ziyaret eden Yiğit, burada dua etti ve fidan dikimi etkinliğine katıldı. Halalca Mahallesi Muhtarı, Emniyet Müdürü Yiğit’e bir plaket takdim ederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin, emniyet ve halk arasındaki ilişkileri güçlendirme ve yerel bağları kuvvetlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

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