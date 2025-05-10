E.M., Kılıçla Yürüdü, Tutuklandı

İZMİR’DE KILIÇLA TRAFİK TARTIŞMASI
İZMİR’İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE KILIFTAN ÇIKARDIĞI DÖNER BIÇAĞIYLA YÜRÜYEN E.M. (22) GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI. OLAY, DÜN GECESİ SAAT 21.30 SIRALARINDA GİRNE CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ. E.M., TRAFİKTE SEYREDEN 35 CKG 604 PLAKALI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OLARAK, AYNI YÖNDE İLERLEYEN BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞMA YAŞADI.
TARTIŞMA VE GÖRÜNTÜLER
TARTIŞMANIN SIRTINDAN E.M., ARACINDA KILIFLA MUHAFAZA ETTİĞİ DÖNER BIÇAĞINI ÇIKARIP TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ. ÇEVREDEKİLER ARAYA GİREREK DURUMU KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI, ANCAK MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ UZAKLAŞINCA GERGİNLİK SON BULDU. OLAYIN ÇEVREDEKİ BİR ARAÇTAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYARAK VE BİRİ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, E.M.’NİN TARTIŞMA SONRASI DÖNER BIÇAĞINI ÇIKARIP MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE DOĞRU YÜRÜYÜŞÜ BELİRGİN BİR ŞEKİLDE YER ALIYOR.
GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ
OLAYIN ARDINDAN E.M., KARŞIYAKA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI VE GÖZALTINA ALINDI. POLİSTE YAPILAN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLEN E.M., YAPILAN GÖRÜŞMELERİN NETİCESİNDE TUTUKLANDI.