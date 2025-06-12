E.mor’un Geleceği Belirsizleşti Ve Bekleniyor

EMRE MOR’UN GELECEĞİ BELİRSİZLİK GÖSTERİYOR

Bonservisi Fenerbahçe’ye ait olan ve geçmiş sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Emre Mor’un geleceği, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’in başına geçmesi sonrası belirsizleşiyor. Eyüpspor’un yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, oyuncunun durumu hakkında henüz bir karar almadı.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE TEMASLAR VAR

Öte yandan, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Fatih Karagümrük ile temas halinde olduğu bildiriliyor. Emre Mor’un da Karagümrük’e sıcak baktığı ve imzaların kısa bir süre içinde atılabileceği iddiaları gündemde yer alıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 27 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan milli oyuncunun geleceğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.