“E-MTSK Sınavında Kopya Düzeni Operasyonu”

DİYARBAKIR’DA AMANSIZ OPERASYON

Diyarbakır’da gerçekleşen büyük çaplı bir operasyon neticesinde, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlerden 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği temin ettikleri öne sürülen 6 şüpheli kişiden 3’ü tutuklandı. Bismil ilçesinde, Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen sınav öncesi 1 Kasım günü saat 18.00’de “Cımbız” isimli operasyon uygulandı.

KOPYA DÜZENEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sırasında, okul çevresinde dört ayrı araçta telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N. (32), M.A.T. (33), B.N. (24), M.A (20), C.K. (19) ve F.N. (20) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, kopya düzeneği için kişi başı en az 20 bin lira talep eden bu şüphelilerin kişisel eşyalarında ve araçlarında 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira nakit para, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği olarak kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle, mahkeme önüne çıkarılan M.N., M.A.T. ve B.N. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Bu operasyon, eğitim ve öğrenci güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.