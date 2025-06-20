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E. Muçi’nin Geleceği Belirsiz Kalıyor

ERNEST MUÇİ’NİN BEŞİKTAŞ’TAKİ GELECEĞİ

Beşiktaş, 10 milyon euro bedelle Legia Varşova’dan transfer ettiği Ernest Muçi ile ilgili kararını vermiş durumda. Kulüp, Arnavut futbolcuya yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir teklif gelmesi halinde, zarar etmeksizin oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyor. Muçi’nin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitme isteği bulunduğu ve bu duruma olumlu baktığı öğreniliyor.

MUÇİ’NİN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Transfer edildiği günden bu yana Beşiktaş formasıyla 55 maça çıkan 24 yaşındaki muçi, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 4 asist gerçekleştirmiş. Ernest Muçi’nin mevcut piyasa değeri 10 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Bu durum, kendisinin geleceği açısından önemli bir etken oluşturmaktadır.

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