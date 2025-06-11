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E. Musk, T. Üzerine Pişmanlık Duydu

ELON MUSK’IN AÇIKLAMALARI

Elon Musk, son zamanlarda Donald Trump ile yaşadığı tartışmalara dair bazı paylaşımlarından dolayı pişmanlığını dile getirdi. Milyarder iş insanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trump’la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum. Bu paylaşımlar fazla ileri gitti” şeklinde ifadelere yer verdi.

GERGİNLİKLERİN NEDENİ

Musk ile Trump arasındaki gerilimin nedenleri üzerine farklı yorumlar yapılıyor. İkili arasındaki ilişki, son dönemdeki sosyal medya etkileşimleri ve karşılıklı eleştirilerle şekilleniyor. Bu durum, Musk’ın açıklamalarıyla birlikte daha fazla dikkat çekiyor.

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