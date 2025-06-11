E-Okul Kapanma Tarihi Nedir?

ÖĞRENCİLER NOTLARINI KONTROL EDİYOR

Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri çabaların sonuçlarını görmek için e-Okul sistemine giriş yaparak notlarını ve belge durumlarını kontrol etmek istiyor. Bu aşamada, “E-okul ne zaman kapanıyor?” sorusu, hem öğretmenler hem de veliler için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, “Takdir Teşekkür Belgesi nasıl öğrenilir?” sorusu, karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.

KAPANMA TARİHLERİ VE BELGELER

E-Okul’un öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanıyor. Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarına göre otomatik olarak belirleniyor. Teşekkür Belgesi, 70,00 ile 84,99 arasında ortalamaya sahip olan öğrencilere veriliyor. Takdir Belgesi ise, 85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olan öğrencilerin alabileceği bir belge. Bu belgeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden giriş yaparak “Not Bilgisi” sekmesinden belge alma durumlarını görüntüleyebiliyor.

E-OKUL’A GİRİŞ YAPMA YOLU

e-Okul’a giriş yapmak için gerekli olan bağlantıya erişim sağlamak için https://eokul.meb.gov.tr adresine gidebilirsiniz. “Veli Bilgilendirme Sistemi” kısmına T.C. kimlik numarası ve okul numarası girerek sisteme erişim sağlamak mümkün. Bu süreç, velilerin ve öğrencilerin güncel bilgileri takip etmeleri açısından etkili bir yöntem sunuyor.