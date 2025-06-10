E-Okul Not Girişi 20 Haziran 2025

ÖĞRENCİLERİN NOT GİRİŞLERİ MERAK KONUSU

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşırken, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine dair önemli detayları araştırmaya başladı. Özellikle karne dönemi öncesinde öğretmenler tarafından yapılan not girişlerinin sona erme tarihi büyük bir merak konusu. Peki, 2025 yılı için e-Okul kapanış tarihi açıklandı mı? Öğretmenlerin not giriş süreci ne zaman tamamlanıyor? İşte detaylarıyla e-Okul not giriş takvimi ve merak edilenler…

E-OKUL KAPANIYOR MU?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına gelindiğinde, öğrenciler, veliler ve öğretmenler e-Okul sistemiyle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. En çok sorulan sorular arasında “E-Okul ne zaman kapanıyor?”, “Not ve devamsızlık girişi hangi tarihte sona eriyor?” gibi konular yer alıyor. e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformu olarak öğrenci notları, devamsızlık bilgileri ve belge durumlarının takip edildiği resmi bir sistem. Öğrenci ve veli girişine açık olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), 20 Haziran 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar aktif kalacak. Bu tarihe kadar öğrenciler, not bilgilerini ve devamsızlık durumlarını sistem üzerinden görüntülemeye devam edebilecek.

NOT GİRİŞLERİ HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

Öte yandan, öğretmenler için de e-Okul üzerinden yapılan sınav notu ve devamsızlık girişleri yine 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sistem, öğretmenlerin erişimine kapatılacak ve not girişleri artık güncellenemeyecek. Karne dağıtımıyla birlikte kapanacak olan e-Okul sistemi, öğrencilerin karne öncesi son durumlarını öğrenmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Notlarını takip etmek isteyen öğrenciler, eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirler.