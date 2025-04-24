E.P., İ.G. ve Z.G.’yi bıçakladı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşanan olayda, E.P. isimli şahıs, evlerinde tartıştığı İ.G. ve eşi Z.G.’yi bıçakladı. Olay, sabah saatlerinde Mircekiraz köyü yaylasında meydana geldi. E.P. ile tartışan İ.G. ve Z.G., yaşanan gerginliğin ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralıların Durumu

Bıçaklanarak yaralanan İ.G. ve Z.G., ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri gerçekleştirilen çift, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. İ.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şahıs için Yakalama Çalışmaları

Olay yerinden kaçan E.P.’nin yakalanması amacıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. E.P.’nin bulunması için yürütülen operasyonda, çeşitli önlemler alındığı öğrenildi. Durumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.