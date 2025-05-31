Gündem

E-Rapor Uygulaması Yaşlılara Geliyor

e-rapor-uygulamasi-yaslilara-geliyor

YENİ E-RAPOR UYGULAMASI DUYURULDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs’tan itibaren e-rapor uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

AİLELERİ DE KAPSAYAN BİR YAKLAŞIM

Bakan, bu uygulamanın yanı sıra şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı bireye ulaştıklarını da belirtti. 80 yaş üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranacağını ifade eden Memişoğlu, sağlık raporlarının bu bireylere ulaştırılacağını vurguladı. Uygulamanın, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, aileler üzerindeki yükü de hafifleteceği ön görülüyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Hamas, ABD’nin Teklifini Gözden Geçiriyor

Hamas, ABD'li yetkili Steve Witkoff'un sunduğu ve İsrail'in de desteklediği ateşkes teklifini Filistinli gruplarla birlikte incelemeye aldığını duyurdu.
Gündem

Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz meslektaşı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.