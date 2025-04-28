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E. Saka: “Umarım Gelecek Yılda Katkı Sağlarız.”

TRABZONSPOR U19, UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE İKİNCİ OLDU

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona’ya karşı 4-1’lik bir skorla mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, takımın sezon boyunca gösterdiği performansı ve elde ettiği başarıyı vurguluyor.

EYÜP SAKA’DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, UEFA Gençlik Ligi’nin genç oyuncular için son derece değerli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Saka, “Umarım gelecek yıllarda oyuncularımız için katkı sağlamış oluruz” diyerek, gelecekteki hedeflerini de belirtti. Bu durum, kulübün genç yeteneklere olan yatırımına ve onların gelişimine verdiği önemi gösteriyor.

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