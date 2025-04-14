E. T. Osimhen’in 15 MİLYON Euro İstediğini Belirtti

ERKAN TOROĞLU’NUN YORUMLARI

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in performansıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Toroğlu, “Osimhen’in kalacağını zannetmiyorum. Bildiğime göre de 15 milyon euro istiyormuş. Osimhen’in gitmesini istemiyorum, seyretmek istiyorum. Zaten izlediğimiz birkaç tane oyuncu var” ifadelerini kullandı.

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Toroğlu, Galatasaray’daki diğer oyuncularla ilgili de yorumlarda bulundu ve Osimhen ile Icardi arasında kıyaslama yaptı. “Osimhen geldi Icardi’den kimse bahsetmiyor. Kiralık oynuyor ama hiç kiralık gibi oynamıyor, Galatasaray’ın sahibi gibi oynuyor. Öyle mücadele ediyor, helal olsun” diyerek Icardi’nin performansını övdü. Ancak, Osimhen’in kalıp kalmayacağı konusunda karamsar bir görüş sergileyerek, “Ancak Osimhen’in kalacağını zannetmiyorum. Bildiğime göre de 15 milyon Euro istiyormuş” dedi.