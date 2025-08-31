E-Tebligat İle Kağıt Tasarrufu Sağladık

TEKNOLOJİNİN ADLİ SİSTEMDEKİ ROLÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dijital dönüşüm çalışmalarının somut sonuçlarını paylaştı. “2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin TL tasarruf ettik” dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı olarak teknolojinin tüm imkanlarını adalet sistemimizin hizmetine sunuyor, dijital dönüşümle hizmetlerimizin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

E-DURUŞMA VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

UYAP sisteminin 2007 yılında hayata geçirilmesi ile birlikte, toplamda 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirildiğine vurgu yapan Bakan Tunç, “Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP’ta; vatandaş portal 24,6 milyon, avukat portal 209 bin, uzlaştırmacı portal 19 bin, bilirkişi portal 83 bin, arabulucu portal 48 bin, e-Satış portal 3 milyon kullanıcıya ulaştı” şeklinde belirtti. Ayrıca, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleriyle (SEGBİS) tutuklu ve hükümlülerin duruşma salonuna getirilmesini sağladıklarını ifade ederek, 2013 yılından bu yana 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi yapıldığını aktardı. e-Duruşma sistemi ile 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma düzenlendiğini söyledi.

YENİ TEKNOLOJİLER VE GELİŞTİRİLECEK UYGULAMALAR

Bakan Tunç, e-Tebligat sisteminin tebligat işlemlerini saniyeler içerisine çektiğini belirterek, “Böylece yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçtik” dedi. Yıldan güne 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat gönderildiğini, bununla birlikte önemli kağıt tasarrufu ve ağaç koruma sağlandığını vurguladı. “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek tüm bu süreçlerde kullanıcı memnuniyetini esas alacaklarını da ekledi. Yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılması konusunda kararlılık gösterileceği belirtildi.