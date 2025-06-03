E-Ticaret Hacmi 350 Milyar Lirayı Aşacak

ÖNEMLİ E-TİCARET DÖNEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Kurban Bayramı öncesinde e-ticaret platformlarında artan yoğunluğa dikkat çekerek, bu dönemde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşacağını öngörüyor. Kurban Bayramı’na günler kala çevrim içi alışverişteki kayda değer artış, e-ticaret alanında yoğunluk oluşturdu. Tüketiciler, genellikle gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik ürünlere yoğun ilgi gösterirken, şirketler teslimat süreçlerini hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalarla lojistik çözümler oluşturuyor. Bu dönemde e-ticaretin büyüme göstergeleri sadece ticari değil, sosyal etkilerle de büyüyor.

PLANLI ALIŞVERİŞ YAKLAŞIMI

Özkara, bayram alışverişlerinin çevrim içi platformlarda daha planlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtiyor. Tüketicilerin ürün araştırması, kullanıcı yorumunu inceleme ve fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yaptığını vurgulayan Özkara, fiziksel mağazaların alışverişlerinin ise daha çok anlık kararlar doğrultusunda deneyime dayalı ilerlediğini ifade ediyor. Çevrim içi alışverişte kampanya ve indirim kuponlarını takip etmenin büyük avantaj sağladığını aktaran Özkara, geleneksel mağazalarda bu fırsatların genelde sınırlı olduğunu dile getiriyor. Ayrıca, tüketicilerin zaman ve mekandan bağımsız alışveriş yapabilme rahatlığını önemsediğini de sözlerine ekliyor.

LOJİSTİK OPERASYONLARDA GEREKEN PLANLAMA

Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde sipariş hacminin önemli bir artış gösterdiğine işaret eden Özkara, gıda, kozmetik, hediyelik ve tekstil gibi kategorilerde artan talebin lojistik operasyonlarda ciddi bir planlama gerektirdiğini kaydediyor. E-ticaret firmaları, kargo iş ortaklarıyla birlikte “bayramdan önce teslim” garantisi sunan kampanyalar oluşturuyor. Bazı markalar, akıllı kargo dolapları ve mağazadan teslimat gibi alternatif yöntemlerle teslimat süreçlerini daha esnek hale getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde merkezi teslimat noktalarına öncelik verildiğini belirtiyor.

KAMPANYALARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Özkara, bayram döneminde tüketicilerin en çok indirimli kampanyalara ilgi gösterdiğini söylüyor. “İkincisi yüzde 50 indirimli” gibi çapraz satışlar tüketiciler arasında oldukça popüler. Mobil uygulamalara özel indirimler, sadakat programları gibi teklifler de etkisini gösteriyor. “Bayrama Özel” temalı ürün sayfaları ve aynı gün teslimat gibi hızlı çözümler, tüketicilerin karar verme süreçlerini doğrudan etkiliyor. Tüm bu kampanya çeşitliliği ile Kurban Bayramı, e-ticaretin yıl içinde en hızlı büyüdüğü dönemlerden biri haline gelmeye devam ediyor. Özkara, geçen yılki e-ticaret hacmine de değinerek, 2025 Kurban Bayramı’nda hacmin 350 milyar lirayı aşacağını öngördüklerini belirtiyor. Büyüme tahminleri, yıllık bazda yaklaşık yüzde 40’lık bir artışa işaret ediyor. Bayram dönemleri, yalnızca satış hacmini değil, aynı zamanda tüketici alışkanlıkları, kampanya yönetimi, lojistik kapasite ve dijitalleşme seviyesini de sınayan bir dönem olarak değerlendiriliyor.