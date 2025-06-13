E-Ticaret Platformunda Kripto Para Eklemesi

E-TİCARETTE KRİPTO PARA ENTEGRASYONU YENİ BİR DÖNEME GİRDİ

E-ticaret alanında önemli bir gelişme yaşandı. Shopify, kripto para entegrasyonunu yeni bir aşamaya taşıdı. Bu stratejik karar, platformun 75 bin satıcısına çeşitli yeni fırsatlar sunuyor. Shopify CEO’su Tobi Lutke, Coinbase ile işbirliği yaparak geliştirilen ticaret ödeme protokolü akıllı sözleşmesinin bu çalışmanın temeli olduğunu belirtiyor. Coinbase’in Base Blockchain ağı, USDC için dördüncü en büyük ağ konumuna sahip.

Base, hızlı ve güvenli işlemler sağlayarak 7/24 küresel ödeme altyapısı sunuyor. Shopify’ın yaptığı açıklamaya göre Base, “para transferi için harika bir yol” olarak tanımlanan ultra hızlı ve uygun maliyetli bir ağ özelliğine sahip. Yeni stablecoin ödeme özelliği ile Shopify, gelecekte yerel para birimi ödemelerinde yüzde 1 nakit geri ödeme gibi alıcı teşvikleri sunma imkanı bulabiliyor. Bu gelişme, Shopify’ın 2013 yılından bu yana yürüttüğü kripto para desteğinin en kapsamlı hali olarak değerlendiriliyor.

DİĞER ÖDEME YÖNTEMLERİ VE UYARILAR

Shopify Yardım Merkezi’ne göre, platform, BitPay ve Solana Pay gibi üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları entegrasyonu ile en az dokuz ek ödeme yöntemi sunuyor. Ancak yetkililer, daha uzun ödeme süreleri yüzünden kripto para işlemlerinin hızlı satışlarda aşırı satışa neden olabileceği hususunda uyarıyor.

KÖKLÜ ORTAKLIK VE DİĞER GİRİŞİMLER

Shopify ve Coinbase arasındaki bu ortaklık, ilk dijital para birimi girişimi değil. Her iki şirket, 2019 ve 2020 yıllarında Meta’nın başlangıçta Libra olarak bilinen stablecoin projesi Diem’e katılmıştı. Küresel düzenleyicilerin yoğun tepkileri sonrasında bu proje, 2022’nin başlarında resmen kapatıldı.