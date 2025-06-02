E-Ticaret, Türkiye’nin Büyüme Potansiyeli Barındırıyor

iyzico’NUN RAPORU YAYIMLANDI

iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırladığı “2024 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, dördüncü kez yayımlanan bu rapor, Türkiye’nin e-ticaret pazarındaki istikrarlı büyümeyi sürdürebildiğini gösteriyor. Ancak rapor, sektörün hala önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu da vurguluyor. iyzico’nun 165 bin üye işyerinde, 40’tan fazla sektörde ve 6,5 milyon dijital cüzdan kullanıcısının davranışlarını analiz ederek elde ettiği verilerle, yeni teknolojilerin sektöre etkisi, tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve ödeme yöntemlerindeki dönüşüm gibi konular derinlemesine incelendi. Tüketicilerin e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken kart kullanımını tercih etmesine rağmen, dijital cüzdanların da hızla büyüdüğü bir döneme girildi.

E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

Ticaret Bakanlığı verileriyle desteklenen rapora göre, Kovid-19 pandemisi sürecinde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla Türkiye’nin e-ticaret satış hacmi 2022’de yüzde 111, 2023’te ise yüzde 133 artarak 1,9 trilyon liraya ulaştı. 2024 yılında bu trendin devam etmesiyle pazarın yüzde 61,7’lik bir artış ile 3 trilyon lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu hacim, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yüzde 6,5’ine tekabül ediyor. Çevrim içi alışverişte en sık tercih edilen ödeme yöntemi kredi kartları oldu ve işlem bazında yüzde 51,4, satış hacminde ise yüzde 65,2 pay aldı. 2023’te ortalama sepet tutarı bir önceki yıla göre yüzde 87 oranında büyürken, 2024’te bu rakam yüzde 47’lik bir artış gösteriyor. iyzico’nun e-ticaret işlem sayılarının 2024’teki aylık dağılımında, temmuz ayı yüzde 9,4 işlem oranı ile en büyük payı aldı.

ÖDEME DENEYİMİ ÖNEM KAZANIYOR

iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, e-ticaretin dinamiklerinin hızla değiştiğini ve güvenli ile kesintisiz ödeme deneyiminin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Güven, ödeme sistemlerindeki dönüşümle birlikte e-ticaret satış hacmindeki büyümenin doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Dijital cüzdanlar ve yeni nesil ödeme çözümleri ile e-ticaretin daha da büyüyeceğini aktaran Güven, “iyzico olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” diyerek tüm paydaşların güncel ödeme sistemlerine entegre olabilmesi için çözümler geliştirdiklerini belirtti.

POTANSİYELİ ARTIRMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner, e-ticaret ekosisteminin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu dönüşümde yapay zeka, veri analitiği gibi teknolojilerin öne çıktığını dile getirdi. Güner, Türkiye’nin küresel oyuncularla rekabet edebilmesi için yeni nesil teknolojilere hızlı bir şekilde adaptasyon sağlaması gerektiğini vurguladı. ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi de Türkiye’nin e-ticaret ekosistemindeki gücünün, dijitalleşme ve teknoloji adaptasyon konusundaki hızının bir göstergesi olduğunu belirtti. Ekmekçi, Türkiye’nin sadece iç pazarda büyümesiyle yetinmemesi gerektiğini ve e-ihracatta güçlü bir oyuncu olma hedefinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, stratejik açılımların Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.