E. V. H. A., T. V. O. B. K. T. K. K. Y. D. P. K. K. A. 36 Proje Kabul Edildi

VALİDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Erzincan’dan sunulan 36 projenin hepsinin kabul edildiğini bildirdi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde sunulan projeler arasında, kırsal ekonomik altyapı yatırımları alanında 19, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar alanında 9 ve bireysel sulama sistemleri alanında 8 proje bulunuyor.

YATIRIM BÜYÜK OLACAK

Kabul edilen 36 proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenerek toplamda 95.291.378 TL hibe ile birlikte 190.582.756 TL’lik yatırım gerçekleştirilerek Erzincan’a kazandırılacak. Bu yatırımlar, Erzincan’ın tarım sektörünün kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Vali Hamza Aydoğdu, “Erzincan’dan Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduğumuz 36 projemizin tamamının kabul görmesindeki desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya şükranlarımızı sunarız. Erzincan’a hayırlı uğurlu olsun” şeklinde bir açıklama yaptı.