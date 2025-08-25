Haberler

E.Y. KAYSERİ’de Tabanca Paylaştı

YAKALAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri’de sosyal medya aracılığıyla tabanca ve pala paylaşımları yaptığı belirlenen E.Y. (16), emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye sırasında E.Y.’nin suç teşkil eden paylaşımlarını tespit etti ve yakalama sürecini başlattı.

ARALARDA SİLAH VE ALET BULUNDU

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Y. yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir tabanca, 9 adet fişek, bir pala ve bir bıçak ele geçirildi. E.Y. hakkında ‘6136 SKM’ suçundan adli süreç başlatıldı.

