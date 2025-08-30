E. Y. Kerem Aktürkoğlu Hakkında Bilgilendirdi

ERAY YAZGAN’DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı yöneticinin belirttiğine göre, Kerem Aktürkoğlu’nun Avrupa’da forma giyip giyemeyeceği konusunda sorun çıkarmayacaklar. Yazgan, “Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül’de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz.” dedi.

TÜRK KİMLİĞİ VURGUSU

Eray Yazgan, sözlerine devam ederek, Türkiye sınırları dışında herkesin ortak kimliğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğunu belirtti. “Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır.” ifadelerini kullandı. Yazgan, Galatasaray’ın Türk futbolunun hamisi konumunda olduğunu ve başkanının da Türk futbolunun abisi olduğunu vurguladı.

Yazgan, rakiplerinin Galatasaray’a iftiralarla saldırdığını belirterek, “Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor’a da başarılar dilemek istiyorum.” şeklinde konuştu. Yazgan, ayrıca “Biz ortamı sakinleştirmeye çalışıyoruz ama rakibimize bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor.” diyerek yaşanan çatışmaya dikkat çekti.