E.Y., Murat Aygen’i Öldürdüğünü İtiraf Etti

OLAYIN KAYNAĞI VE İTİRAF

Çankırı’da bir süredir kayıplara karışan Murat Aygen’in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile katledildiği ve cesedinin boş bir eve gömüldüğü belirlendi. E.Y., Ankara’da polise başvurarak, gün yüzüne çıkan cinayeti kabul etti. Olay, Kurşunlu ilçesinin Hacımuslu köyünde gerçekleşti. E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği’nde, dayısı Murat Aygen’i 20 Ağustos’ta av tüfeği ile öldürdüğünü bildirdi.

CESEDİN BULUNMASI VE GÖZALTINA ALINMA

E.Y., kaybolan dayısının cesedinin köyde bulunan metruk bir eve gömüldüğünü ifade etti. Bu itiraf sonrasında, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve ekipler belirtilen adreste incelemelere başladı. Yapılan kazıda, uzun zamandır kayıp olan Aygen’in cesedine erişildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara’dan Çankırı’ya götürülen E.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.