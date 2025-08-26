Haberler

E.Y. Murat Aygen’i öldürüp itiraf etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Çankırı’da bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki Murat Aygen, yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedi metruk bir eve gömüldü. E.Y., olaydan sonra Ankara’da teslim oldu.

CİNAYETİN İFŞA OLUNMASI

Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y., 20 Ağustos’ta dayısını öldürdüğünü itiraf ederek, Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği’ne başvurdu. Cesedi gömdüğü yeri ekiplerle paylaştı. Bu bilgi doğrultusunda yapılan incelemelerde, Aygen’in cesedine ulaşıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Cumhuriyet savcısının talebiyle Ankara’dan Çankırı’ya götürülen E.Y., gözaltına alındı. Murat Aygen’in cenazesi düzenlenen törenle defnedilirken, E.Y. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

