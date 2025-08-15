E. Y. Reklamcılıkta Uzman, Galatasaray’da

ERAY YAZGAN’IN KİMLİĞİ VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

Eray Yazgan, reklamcılık sektöründe köklü tecrübesiyle bilinen bir isim olup, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter olarak görev yapıyor. Eğitimine Galatasaray Lisesi’nde başlayan Yazgan, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel oluşturuyor. Uzun yıllar açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşarak birçok önemli projeye imza atan Yazgan, deneyimiyle sektörde adından söz ettiriyor.

KARİYER YOLCULUĞU VE REKLAMCILIK SEKTÖRÜNE ADIM ATMA

20 Kasım 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Eray Yazgan’ın köklü bir eğitim geçmişi bulunuyor. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’nde devam etmiş, sonrasında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarından itibaren çalışma hayatına yönelen Yazgan, genç yaşlarından itibaren iş dünyasında aktif rol alarak kariyerinde ilerlemeye başlamıştır. Reklamcılık sektörüne adım atan Yazgan, özellikle açıkhava reklamcılığı alanında çalışmalarını sürdürmekte ve bu alanda önemli projelere imza atmaktadır.

GÜÇLÜ PROFESYONEL BİRİKİM

SPOR CAMİASINDAKİ ROLÜ

