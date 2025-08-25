E.Y. Yakalandı, Silahlar Ele Geçirildi

YAKALANAN ŞÜPHELİ

Kayseri’de, sosyal medya aracılığıyla tabanca ve pala paylaşımları yapan 16 yaşındaki E.Y. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yapılan devriyeler esnasında E.Y.’nin suç teşkil eden paylaşımlarını tespit etti ve hemen gözaltı işlemleri için harekete geçti.

OPERASYON DETAYLARI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda E.Y. yakalandı. Yapılan aramalarda, bir tabanca, 9 adet fişek, bir pala ve bir bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. hakkında ‘6136 SKM’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.