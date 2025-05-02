E-YDS Sınavı Cumartesi Gün Yapılacak

ÖSYM TARAFINDAN UYGULANACAK SINAV HAZIRLIKLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Mayıs Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nı (e-YDS 2025/6) dört ilde gerçekleştirecek. ÖSYM’nin açıklamasına göre, bu sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da bulunan toplam 46 e-Sınav salonunda uygulanacak. Sınav, saat 13.45’te başlayacak; adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV DETAYLARI VE ENGELLİ ADAYLAR İÇİN HİZMETLER

Adaylar, 80 sorudan oluşan test için 180 dakikalık bir süreyle sınavı tamamlayacak. Ek süreye ihtiyaç duyan engelli adaylar için 30 dakikalık bir ilave süre sağlanabilecek. Sınav günü kimlik kartını kaybeden ya da kimlik kartı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak, böylece istedikleri belgeleri temin edebilecekler.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Sınava 5 bin 267 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 319 kişi görev yapacak. Yıl içerisinde düzenli olarak yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavları, dil yeterliliğini ölçen önemli sınav uygulamaları olmayı sürdürüyor. Cumartesi düzenlenecek sınavla bu yıl dördüncü kez İngilizce olarak e-YDS gerçekleştirmiş olacağız. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.