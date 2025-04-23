E5’te Tır Sıkıştı, Trafik Kilitlendi

TIRIN KÖPRÜDE SIKISMASIYLA BAŞLAYAN PROBLEMLER

Tuzla’da, E5 karayolu Kocaeli istikametinde ilerleyen bir tırın dorsesi köprülü kavşağın betonuna takılarak sıkıştı. Bu durum nedeniyle E5 karayolu ve yanyol trafiğe kapatıldı. Olay, 21 Nisan akşam saatlerinde meydana geldi. 06 COR 333 plakalı Mercedes marka tırlık dorsesi köprünün alt kısmına takılmasıyla birlikte, arkasındaki araçların da ilerleyişi engellendi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE TRAFİK SORUNU

İstanbul’dan Yozgat’a gitmek üzere yola çıkan tır için kurtarma çalışmaları bugün başladı. Ekipler, sıkışan tırın altındaki beton parçanın bazı kısımlarını vinç yardımıyla kaldırarak köprünün üst yoluna yerleştirdi. Bu çalışmalar sırasında, köprünün alt kısmı ile E5 karayolu Kocaeli istikameti Tuzla Köprüsü mevkiinde ana yol, yan yolun bir kısmı ve köprü üzerindeki iki şerit trafiğe kapatıldı. Bunun sonucunda, yolda ilerleyemeyen araçların yanyola girmesiyle yoğun trafik oluştu.

Sıkışan tırın kurtarılması ve yolda meydana gelen uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar, yolda oluşan araç sıkışıklığını çözmeyi hedefliyor. Tuzla’daki bu olay, hem sürücüler hem de kurtarma ekipleri için zorlu bir sürecin başlangıcını oluşturuyor.