Haberler

EA Sports FC 26 Futbol Reytingleri!

EA SPORTS FC 26 ÇIKMA TARİHİ VE PLATFORMLAR

EA Sports FC 26, futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği yeni nesil oyun deneyimiyle 26 Eylül 2025’te piyasaya sürülecek. Oyunun, bu yıl Nintendo Switch 2 desteği ile daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna platformlarında oyuncularla buluşacak. Ultimate Edition satın alan kullanıcılar, oyuna 7 gün önceden erişebilecek. 19 Eylül 2025’te başlayacak erken erişim süreci, futbolseverlere yeni oynanış mekaniklerini keşfetme fırsatı verecek. Ayrıca, EA Play üyeleri de aynı tarihte 10 saatlik deneme sürümüne erişebilecek.

FENERBAHÇE’NİN FUTBOLCU REYTİNGLERİ

Fenerbahçe’nin FC 26’daki futbolcu reytingleri netleşti. Takımın en yüksek reytingine sahip ismi, 85 reyting alan kaleci Ederson oldu. Brezilyalı file bekçisi, oyundaki en güçlü kaleciler arasında yer alıyor. Kadroda öne çıkan diğer isimler arasında En-Nesyri 82, Skriniar ve Anderson Talisca ise 81 reytingle değerlendiriliyor. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Fred, 80 reytingle dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jhon Duran ise, EA Sports FC 26’da 79 reytingle yer alacak. Özellikle kanatlarda forma giyen Asensio, 80 reytingle dengeli bir performans profili sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrum’da Macar Turist Hayatını Kaybetti

Bodrum'da tatile gelen 77 yaşındaki Macaristan vatandaşı Laszlo Janos K., Gümbet sahilinde denize girdikten sonra yaşamını yitirdi.
Haberler

Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Dursun'un kadroya katıldığını resmi açıklama ile duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.