EasyCep’in Hızlı Büyümesi ve Gelecek Hedefleri

YENİLENMİŞ ELEKTRONİK ÜRÜN PAZARINDA BÜYÜME

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, son bir yılda büyümesini iki katına çıkarırken, uyguladığı yenilikçi iş ortaklığı modeliyle sektördeki dönüşüme katkıda bulunuyor. EasyCep, kendi lisanslı yenileme merkezinde yenilediği cihazları garanti ve esnek ödeme seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturuyor. Yerel ikinci el telefon işletmelerini EasyCep Express ağına dahil ederek hem tüketicilere hem esnafa kazanç sağlayan bir ekosistem oluşturuyor. EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Bu dönüşümle, sektördeki kayıt dışılığın azaltılmasına, veri güvenliğinin sağlanmasına ve tüketicilerin akıllı teknolojiye daha uygun maliyetler ve güvenle erişmesine katkı sunuyoruz” dedi. Türkiye’deki yenilenmiş elektronik ürün pazarında hızla büyüyen EasyCep, 2024 yılında 200 binden fazla elektronik cihazı yenileyerek ekonomiye kazandırdığını belirtiyor.

ULUSLARARASI OPERASYONLAR

Katar ile başlayan yurt dışı operasyonlarına Suudi Arabistan ve Pakistan’ı eklemeyi planlayan EasyCep, Türkiye’nin önemli unicorn adayları arasında. Mehmet Akif Özdemir, “Ülkemizde tüketicilerin garantili yenilenmiş elektronik ürünlere gösterdiği ilginin sürekli artmasından memnunuz. Yenilenmiş cihaz pazarının Türkiye’deki payı şimdiden yüzde 10’a yaklaştı. Biz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğumuz avantajları tüketicilerle buluşturmaya, yerel iş ortaklarımızı da büyütmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Son bir yılda 200 binden fazla elektronik cihaz yenileyerek ekonomiye katkı sağladıklarını vurgulayan Özdemir, “Kurulduğumuzdan bu yana 450 binden fazla ürünü tekrar kullanıma sunmuş olduk. 2024’te ciromuzda yüzde 90 artış kaydederek neredeyse iki kat büyümeye imza attık ve hızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılında sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE GÜÇLENME

EasyCep, 2021’de Fibabanka’nın kurumsal girişim sermayesi fonu Finberg liderliğinde 9 milyon lira tutarında tohum yatırımı aldı. 2022’de 100 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolarlık Seri A yatırım aldıktan sonra 2023’te Finberg’den bir yatırım daha alarak yurt içi ve yurt dışı açılımlarını hızlandırdı. Şirket, 2027 yılında “unicorn” olmayı hedefliyor. EasyCep’in geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği iş ortaklığı modeli, ikinci el telefon pazarında faaliyet gösteren yerel işletmeleri EasyCep ekosistemine dahil ediyor. Böylece işletmeler, EasyCep’in lisanslı merkezinde yenilenen 12 ay garantili ürünleri esnek ödeme seçenekleriyle sunabiliyor.

ESNAFA SUNULAN FIRSATLAR

EasyCep, iş ortakları aracılığıyla tüketicilerden aldıkları kullanılmış cihazları da EasyCep’in geniş satış ağından tüm Türkiye’ye ulaştırma fırsatı sunuyor. “EasyCep’le Türkiye’de yenilenmiş telefonu tanıtan öncülerden biri olduk. Şeffaf fiyatlar, 12 ay garanti, kusursuz veri güvenliği ve esnek ödeme seçenekleri ile tüketicileri teknolojiyle buluşturduk. Şimdi ise ikinci el telefon esnafının da bu avantajları sunabilmesini sağlayan bir modelle sektörde bir kez daha dönüşüme öncülük ediyoruz” diyen Özdemir, “Yenilenmiş elektronik ürünlerle tüketicilerin beklentilerini yükselttik. Şimdi, esnafımızın yıllar boyunca kazandığı uzmanlığı EasyCep’in sistemine entegre ederek bu tüketici beklentisine uygun olarak sektörün genelinde köklü bir değişime imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

PAZAR RİSKLERİ VE VERGİ KAYBINA DİKKAT

Yenilenmiş elektronik ürün pazarı büyümeye devam etse de mevcut durumda güvencesiz ve garantisiz ürünlerin satışının pazarın yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğunu belirten Özdemir, “Bakanlık düzenlemesinin dışında kalan bu pazarda tüketiciler, ikinci el telefon alırken, cihazın durumu hakkında yetersiz bilgilere erişebiliyor. Garantisiz ürün almak zorunda kalıyorlar. Ayrıca, veri güvenliği konusunda yeterli özen gösterilmiyor ve bu durum kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskini artırıyor. İkinci el cihazlarını satmak isteyen tüketiciler ise şeffaf olmayan fiyatlandırmalar nedeniyle aldıkları fiyatın adil olup olmadığından emin olamıyor” dedi. Özdemir, “Bu pazar nedeniyle devletimizin uğradığı vergi kaybı da her vatandaşı ilgilendiren bir konu. EasyCep olarak, iş ortaklığı modelimizle tüketicileri bu risklerden korumayı ve ülkemizin vergi kaybını azaltarak ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.