Ebe Annelerin Duyguları Paylaşıldı

EBELER ANNELİĞİ PAYLAŞIYOR

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan ebeler, annelikle ilgili hislerini paylaştı. Yeni hayata tanıklık eden bir sağlık çalışanı olarak anneliği her gün hem mesleki hem de insani yönüyle yeniden yaşadığını dile getiren ebe Funda Taş Dekçi, anneliği sabaha karşı bir bebek ağlamasıyla uyanmak ve uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen bir yüzle karşılaşmak olarak tanımladı.

ANNELİK, BİR GÖNÜL İŞİ

Ebe Dekçi, her annenin kendinden vazgeçerek çocuğunu öncelik haline getirdiğini belirtti ve “Bugün sizlerle insan hayatının belki en kutsal, en emek isteyen, ama aynı zamanda en derin sevgili bezeli yolculuğundan yani annelikten bahsetmek istiyorum. Annelik kelimelere sığmayan bir duygu. Bazen sabaha karşı bir bebek ağlaması ile uyanmak, bazen uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak, evet yorucu ve özveri istiyor. Bazen kendinden vazgeçmeyi de isteyebiliyor. Önce çocuğunu düşünmek de gerektiriyor” şeklinde konuştu. Annelik yolculuğunun yalnızca bir görev değil, bir gönül işi, bir sevgi emeği olduğunu aktaran Dekçi, “Gün gelir kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp sadece onun mutlu olması için de çabalayabilirsiniz. Ama işin en güzel yanı da bu oluyor. O minicik eller size sarıldığında, anne diye fısıldadığında bütün yorgunluklarınızı unutabiliyorsunuz. İşte o zaman anlam kazanıyor annelik. Çünkü annelik sadece bir görev değil, bir gönül işi olmuş oluyor. Karşılıksız sevmenin ve sabretmenin, büyütmenin en güzel adı annelik oluyor. Bazen hatalar yapıyoruz, bazen yetemediğimizi sandığımız noktalar oluyor. Ama unutmamalıyız ki, her anne elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her çocuğun annesinin sevgisi ile büyümesi gerekiyor. Bugün buradaysak, eğer güçlü bireylersek, arkamızda bir annenin sessiz emeği vardır. Bu yüzden annelik sadece bir rol değil, bir kahramanlıktır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARLA BULUŞMA ANLARI

Ebe Derya Oluçay, çocuklarla buluştuklarında günün tüm yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını belirtti. “Hastanemizin bütün birimlerinde çalışan, yoğun bakım, servisler, poliklinik hizmetleri ve doğumhane dahil, burada çalışan annelerimiz, günün bütün yorgunluğunu tek motivasyonları olan çocukları ile buluşarak sonlandırıyor. Anneler olarak çocuklarımızla vakit geçirdiğimizde yaşadığımız tüm sıkıntıları ve tüm zorlukları bir anda unutuyoruz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı budur” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

– ŞIRNAK