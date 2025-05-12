Ebe Hemşireler Hakları İçin Mücadele

SES’DEN EBE VE HEMŞİRELERİN TALEPLERİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz, ebe ve hemşirelerin sadece özel günlerde hatırlanmak istemediklerini, sorunlarına kalıcı çözümler talep ettiklerini ifade etti. Yılmaz, “Pandemi ve deprem süreci, ebelik ve hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu. Düzce Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen açıklamada, 21-28 Nisan’ın Ebeler Haftası, 5 Mayıs’ın Dünya Ebeler Günü, 12-18 Mayıs’ın Hemşirelik Haftası ve 12 Mayıs’ın Hemşireler Günü olarak kutlandığına dikkat çekildi.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ SORUNLAR

Yılmaz, sağlık sisteminde yaşanan problemler nedeniyle ebe ve hemşirelerin yalnızca bu zamanlarda hatırlanmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti. Kovid-19 pandemisi ve deprem sürecinin ebelik ve hemşireliğin vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Ebe ve hemşirelerin iş yükünün, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerine göre çok daha fazla olduğunu, ancak neredeyse onların yarısı kadar ücret aldıklarını söyledi. Özellikle emeklilikte temel ücretteki “dönüşüm” politikaları yüzünden yıllar içerisinde gerileme yaşandığına dikkat çekti.

HAK KAYIPLARINA DİKKAT

Yılmaz, ebe ve hemşirelerin diğer sağlık emekçileri gibi gelirlerini arttırmak için daha fazla mesai ve nöbet tutmaya başladığını aktardı. Döner sermaye ve teşvik uygulamaları dolayısıyla en temel hak olan dinlenme hakkının bile kullanılamadığını, yıllık izne dahi ayrılamadıklarını dile getirdi. Bu koşulların, yaşanan yoksulluğun bir göstergesi olduğunu belirtti. Temel ücretlerin oldukça düşük olması sebebiyle emekli olmak isteyen ebe ve hemşirelerin yoğun çalışma koşullarına rağmen emekli olmaktan çekindiğini söyledi.

KESİNTİSİZ HİZMET TALEPLERİ

Yılmaz, liyakatsiz yöneticiler, siyasal baskı ve ekonomik şiddet nedeniyle sağlık çalışanlarının mobbing ve şiddetle karşılaştığını vurguladı. “Temel ücret üzerine eğitim durumu, yapılan işin niteliği ve riski, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlensin” diyerek, sağlık emekçilerinin yaptığı her işlemin karşılığında teşvik ödemesi alması gerektiğini savundu. Ayrıca, ebe ve hemşirelerin sayısındaki açıkların giderilmesi, kadrolu güvenceli istihdamla atama yapılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, KHK ile ihraç edilen tüm sağlık emekçilerinin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak örgütlenirsek ve birlikte mücadele edersek haklarımızı alabiliriz. SES çatısı altında mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.