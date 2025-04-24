Ebe Mehtap, Sezaryen İçin Beşik Geliştirdi

ÖZEL TASARIM EMZİRME BEŞİĞİ GELİŞTİRİLDİ

Erzurum’da 17 yıllık ebe olarak görev yapan Mehtap Nailoğlu, sezaryenle doğum yapan annelerin bebeklerini emzirememesi sorununu çözmek amacıyla uzaktan kumandalı ve annenin yatışını göz önünde bulunduran özel tasarımlı “emzirme beşiği” geliştirdi. Erzurum Şehir Hastanesi’nin sezaryen servisinde sorumlu ebe olarak görev yapan Nailoğlu, bu çalışma için 5 yıl önce danışman hocası Prof. Dr. Serap Ejder Apay ile birlikte doktora tezi hazırlamaya başladı. Mühendislik fakültesinden aldığı destekle tasarladığı beşiği, öncelikle maket bebekler üzerinde test etti.

BEŞİĞİN KULLANIMI VE BAŞARIYA ULAŞILDI

Nailoğlu, geliştirdikleri beşikle ilgili yapılan denemelerde tespit edilen eksiklikleri giderdikten sonra, uzaktan kumandalı beşikte anne ile bebek arasındaki ten temasını engellemeyen, aynı zamanda müzik ve aydınlatma özelliklerine sahip ergonomik bir yapı oluşturdu. 60 bebek ve annede hastanede yapılan denemeler sonucunda olumlu geri dönüşler aldı. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaparak beşiğin patentini aldı ve şimdi uluslararası patent için süreci başlattı. Ebe Nailoğlu, “Sezaryenle doğum sonrası annelerin bebeklerini emzirmede büyük sıkıntılar yaşadığını” belirtti.

EMZİRME BEŞİĞİ UYARILARI VE FAYDALARI

Nailoğlu, beşiğin anne ve bebek için sağladığı faydaların önemli olduğunu vurguladı. “Doğumdan sonra ilk 1 saat içinde emzirme olduğu için süt salınımı artıyor ve beşik, anne sütünün artmasına katkı sağlıyor. Bu beşik sayesinde anneler mama takviyesi vermeden bebeklerini güzelce emzirdi” ifadelerini kullandı. Beşiğin hem normal acil durumlarda hem de sezaryen sonrası kullanılabileceği belirtiliyor.

ULUSLARARASI PATENT VE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Prof. Dr. Apay, sezaryenle doğum sonrası kadınların hareket kısıtlılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini açıkladı. “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerisi, ilk 6 ay sadece anne sütü tüketimi yönündedir” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Bu özel beşiğin, yeni doğanlarda ortaya çıkabilecek sarılığı tedavi etme amaçlı kullanılması, aynı zamanda anne sütünü artırma işlevi görmesi hedefleniyor. Apay, beşiğin güvenlik açısından uygun bir şekilde tasarlandığını belirterek, bu ürünün hastanelerde kullanılabilmesi için gerekli girişimleri yapacaklarını belirtti.