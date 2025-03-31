Ebe Özge Tekin’den Örnek Davranış

BAYRAMDA ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLENİYOR

Samsun’un Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Ebe Özge Tekin, bayram dolayısıyla örnek bir davranış sergileyerek ihtiyaç sahibi çocukları sevindiriyor. Özge Tekin, Vezirköprü Teberrük Mahallesi İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onların bayramını kutladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILIYOR

İki çocuk annesi Ebe Özge Tekin, 15 yıldır Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapıyor ve birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alıyor. Çocukları sevindirmenin en mutlu duygulardan biri olduğunu belirten Tekin, “Beni bu konuda maddi manevi yalnız bırakmayan, çok yakın arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım doktorlarıma, eczacı arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şey tabii ki maddi destek değil; manevi desteğe de çok ihtiyacım oluyor. Tek başıma yapabileceklerim sınırlı olurdu. Ama onların sayesinde daha çok çocuğa ulaşma imkanım olduğu için emekleri büyük” dedi.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Bütün çocukların mutlu olması gerektiğine dikkat çeken Ebe Tekin, “Bence bir çocuğun iyi bir ailede veya şartları kötü bir ailede dünyaya gelmesi onun şansını belirlememeli. Çocuk çocuktur. Her çocuk mutlu olmalı, çünkü onlar bizim geleceğimiz” şeklinde konuştu. Tekin, bayram dolayısıyla çocuklara özel sürprizler hazırladıklarını ve bu hediyelerin çocukları mutlu ettiğini belirtti. Çocuklar da aldıkları bayram hediyelerinden memnun olduklarını ifade etti.