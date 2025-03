Ebe Tekin’den Çocuklara Anlamlı Bayram Desteği

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

Samsun’un Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan Ebe Özge Tekin, ihtiyaç duyan çocukları bayramda sevindirerek örnek bir davranış sergiledi. Tekin, Vezirköprü Teberrük Mahallesi İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek onların bayram sevincine katkıda bulundu. 15 yıldır ebe olarak görev yapan Özge Tekin, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor ve bu konudaki duyarlılığı ile dikkati çekiyor.

ÇOCUK SEVİNDİRMEK EN GÜZEL DUYGU

Çocukları sevindirmenin dünyadaki en güzel hislerden biri olduğunu belirten Tekin, “Beni bu konuda maddi manevi yalnız bırakmayan, çok yakın arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım doktorlarım, eczacı arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım bu da çok kıymetli. Her şey tabii ki maddi olarak destek değil, manevi desteğe de çok ihtiyacım oluyor” dedi. Yalnızca kendisinin değil, destek olan arkadaşlarının da katkısıyla daha fazla çocuğa ulaşma imkanı bulduğunu ifade etti.

TÜM ÇOCUKLAR MUTLU OLMALI

Bazı çocukların kıyafet, çorap ya da ayakkabısının olmadığını vurgulayan Tekin, “Herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum” diye konuştu. Çocukların her zaman mutlu olması gerektiğini dile getiren Tekin, “Bence şartları iyi bir ailede dünyaya gelmiş olması ya da şartları iyi olmayan bir ailede dünyaya gelmiş olması hiçbir çocuğun ne şanslı ne şanssızlığı olmamalı. Çocuk çocuktur. Çocuk her şeyi isteyebilir, çocuğun her şeyi olmalı, çocuk mutlu olmalı. Çünkü onlar bizim gerçekten geleceğimiz” diyerek çocuklara olan duyarlılığını ifade etti. Bayram dolayısıyla çocuklar için hazırlanan hediyeler, onların mutluluğunu artırdı.