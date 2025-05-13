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Ebe Yıldırım Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

HEMŞİRE YILDIRIM ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde görev yapan bir ebe, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oluklu köyünde çalışan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı, ailesiyle piknik yaptığı esnada cep telefonuyla konuşurken yıldırımın hedefi oldu. Olay sonrası sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI

Konakçı’nın ilk müdahalesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Konakçı, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım çarpması nedeniyle yaşamını yitiren ebe, acı bir kayıp olarak hatırlanıyor.

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