Eber Gölü’nde Yangın Çıkmış

YANGIN EBER GÖLÜ ÇEVRESİNDE BAŞLADI

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü çevresinde yer alan otluk arazide bir yangın meydana geldi. Bolvadin ilçesindeki bu alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangına müdahale ediliyor. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ BÖLGEDE KONTROL SAĞLIYOR

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dron ile havadan görüntülenen yangının söndürülmesinin ardından, yapılacak hasar tespit çalışmaları sayesinde bölgenin durumu netleşecek. Yetkililer, yangının neden oluştuğunu belirlemek için gerekli incelemeleri yapacak.