Eber Gölü’nde Yeniden Dumanlar Yükseldi

YENİDEN DUMAN YÜKSELİYOR

Afyonkarahisar’da 2 gün önce Eber Gölü çevresinde meydana gelen yangının ardından tekrar dumanların yükseldiği bildiriliyor. Bolvadin ilçesinde yer alan Türkiye’nin en büyük 12’nci gölü olan Eber Gölü çevresindeki yangın, 14 Ağustos 2025 tarihinde çıkmıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle ilk yangın söndürülse de, aynı alandaki otların bulunduğu bölümden yeniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine, duruma müdahale etmeleri için bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu anda hem itfaiye ekipleri hem de çevredeki vatandaşlar, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

