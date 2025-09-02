Eber Gölü’ne Girişler Yasaklandı

GÖL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ YASAKLANMASI

Afyonkarahisar Valiliği, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak belirlenen Eber Gölü’ne giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı. Bu yasaklara uymayanların Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırımlarla karşılaşacağı bilgisi verildi. Valilikten yapılan açıklama, 2 Eylül tarihinden itibaren geçerli olan yasakların yürürlüğe girdiğini belirtti.

EBER GÖLÜ’NÜN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER

Açıklamada, “Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescil edilen ve aynı zamanda doğal sit alanı statüsüne sahip Eber Gölü’nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor” denildi. Ayrıca, gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele edilmesi amacıyla alınan önlemlerin önemine vurgu yapıldı.

YANGINLARLA MÜCADELE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangınlar nedeniyle alanın büyük olması ve birçok giriş çıkış noktasının bulunması, müdahaleleri zorlaştırmakta. Açıklamada, “Bu kapsamda 5-6 noktada muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangınların söndürülmesi için yörede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Eber Gölü’ndeki yangınlar sona erinceye ve ikinci bir Valilik emrine kadar 02.09.2025 tarihi itibarıyla göle giriş ve çıkışlar yasaklandı” ifadelerine yer verildi. Valilik emrine aykırı olan davranışlarda bulunanlara Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.