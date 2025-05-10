Eber Sarısı, Sarı Renkli Manzara Sunuyor

Eber Sarısının Güzelliği

Korunması gereken bitki türlerinden biri olan Eber sarısı, kurumuş Akşehir Gölü kıyısındaki sarı rengiyle ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunuyor. Konya ile Afyonkarahisar arasında bulunan göl sahasında görülen Eber sarısı için 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir “Tür Eylem Planı” hazırlandı. Mayıs ayının başında açarak bir ay boyunca çiçeklenen Eber sarısını koparanlara ve taşıyanlara yüksek para cezası uygulanıyor. Piyan sarısı olarak da bilinen bu bitki, Eber Gölü ile Akşehir Gölü’nün güneybatısında dar bir hat boyunca kesintili ve öbekler halinde yayılım gösteriyor. Akşehir Gölü’nün kıyısında, Gölçayır Mahallesi yakınlarında 150 dekarlık bir alanda Eber sarısı çiçek açtı.

Göl Kıyısının Sarıya Boyanışı

Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, gölde son yıllarda su görülmediğini ifade ediyor. Yıllar boyunca gölün kurumasına tanıklık ettiklerini belirten Demirkapu, “Göl tamamen kurudu diyebiliriz. Su yok. Baharda dereler biraz akıyor ama faydası yok. Sıcak bastığında dereler de akmıyor. Uzun yıllardır böyle. Orta alanlarda az biraz su olurdu o da artık yok” diyor. Demirkapu, bölgedeki Eber sarısının bu günlerde çiçek açtığını aktararak, “Bölgemizde yaşayanların bildiği bir tür. Dışarıdan insanlar buraya geldiğinde şaşkınlık yaşıyor. Etrafa bakıyor, her taraf sapsarı. Neticede bir göz algısı oluyor” şeklinde konuşuyor. Demirkapu, Eber sarısının genelde aynı bölgede her sene ortaya çıktığını ve önceki yıllarda bir azalma olduğunu ancak şu anda güzel bir manzara oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu çiçeklerin güzel koktuğunu ve yaklaşık bir ay boyunca çiçekli kaldığını, gelenlerin fotoğraf çektirdiğini ifade ediyor. Bitkiye zarar verilmesinin ciddi cezasının olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Arıcılık Faaliyetleri ve Eber Sarısı

Demirkapu, göl kıyısının çiçeklenmesinin bölgede arıcılık faaliyetlerini artırdığını da aktarıyor. Eber sarısının, doğal yaşam alanında oluşturduğu bu güzellik, bölge halkı için de hem görsel hem de ekonomik bir fırsat sunuyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın ediyor. Eber sarısının varlığı, hem doğanın korunması hem de yerel ekonominin canlanması açısından önem taşıyor.