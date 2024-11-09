Ebeveyn Velayetinde Uyuşmazlık Sorunu

EVLİLİK VE BOŞANMA SÜRECİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan S.A. ile N.K. 2021 yılında evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya geldi. Evliliklerinde yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çiftin erkek çocukları U.L.A.’nın velayeti annesi N.K.’ye verildi. Boşanmanın ardından S.A., Bursa’da yaşamaya devam ederken, N.K. şu anda 2 yaşındaki oğlu U.L.A. ile İstanbul’a taşındı.

SOSYAL MEDYA SKANDALI

Bir süre sonra N.K., iddialara göre oğlu U.L.A. adına bir sosyal medya kanalı açarak kendisine ait uygunsuz görüntüleri bu kanala yüklemeye başladı. İzlemek isteyenlere ise yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti talep etti. S.A., eski eşinin cinsel içerikli videolarının yanı sıra çocuğunu emzirirken çektiği görüntüleri de paylaştığını bildirdi. Bu durum üzerine S.A. suç duyurusunda bulundu. “Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor.” ifadelerini kullandı.

NAFAKA VE VELAYET İDDİALARI

S.A., eski eşinin 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen kendisinden nafaka aldığını da belirtti. “Çocuğumun ismi şu an cinsel içerikli sitelerde geçiyor. Oğlumu emzirirken görüntüleri de var paylaşımlarında. Katıl butonunda da kendi sapıkça ürettiği içerikler bulunuyor. Yani oğlumun ismiyle geçen bir kanalın arka tarafında, para verip abone olan insanlara sapıkça görüntülerini izletiyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum.” diye konuştu.

GEÇİM ÜZERİNE SAVUNMA

Telefonla ulaşılan N.K., geçimini bu işten sağladığını vurguladı ve “Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum.” diyerek kendini savundu.