Ebeveynlerin Şeker Tüketiminde Stratejileri Önemli

Ebeveynlerin Şeker Tüketimi Stratejileri

Çocukların işlenmiş şekerli gıdaların tüketimi konusunda ebeveynlerin benimsediği farklı stratejiler mevcut. Bazı aileler, çocuklarına dondurma gibi yapay şeker içeren ürünleri kesinlikle yedirmemek adına oldukça katı davranabiliyor. Diğerleri ise, bu tür sınırlamaların gelecekte ters tepebileceği endişesiyle çocuklarının ana öğünlerinden önce tatlı tüketmelerine izin verebiliyor. Uzmanlar, ailelerin çocukların beslenmesinde yönlendirici rolünün büyük önem taşıdığını belirtiyor. Hayatlarının ilk bin gününde şeker alımını sınırlamak, gelecekte birçok sağlık sorununu önleyebiliyor. Bu süreçte ailelerin müdahale etmesi daha kolay görünürken, çocukların bağımsızlık kazanmaya başladığı üç yaşından sonra hangi stratejinin izlenmesi gerektiği merak konusu.

Şeker Tüketiminin Sağlığa Etkisi

Yaşamın ilk yıllarında şeker tüketiminin ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu vurgulanıyor. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, bu konuda obezite riskinin de artış gösterdiğini ifade ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bir profesör, yaygın olarak tüketilen işlenmiş ürünlerin birçokunda şekerin yanı sıra zararlı katkı maddeleri bulunduğunu belirtiyor. “Lolipop gibi paketli gıdaların içinde şeker dışında kimyasal maddeler de mevcut ve bunların her birinin vücutta ayrı zararları oluyor” diyor.

Dengeyi Bulmanın Önemi

Uzmanların çoğu, ebeveynlerin çocukların beslenme alışkanlıklarını şekillendirmede kritik bir role sahip olduğunu savunuyor. Almanya’daki Bayreuth Üniversitesi’nde Gıda Sosyolojisi üzerine çalışan Prof. Dr. Tina Bartelmeß, “Şeker tüketimini tamamen şansa veya çevreye bırakmak, çocukların sağlıksız alışkanlıklara daha yatkın hale gelmesine neden oluyor” diyor. Ebeveynlerin aşırı sınırlamaları ise çocuğun şekerli gıdalara karşı aşırı bir isteğe sahip olma olasılığını artırabiliyor. Bartelmeß, dengeli beslenme ortamları sunarak çocuklara karar verme şansı tanımanın en etkili yaklaşım olduğuna dikkat çekiyor.

Ebeveynlerin Rolü ve Öneriler

ABD’deki University of South Carolina’dan araştırmacı Tadeja Gracner, ebeveynlerin çocukların sağlıklı beslenme konusundaki sorumluluklarının özellikle kreşe veya okula başlamadan önceki dönemde belirgin olduğunu belirtiyor. Yaşamın ilk bin gününde şeker alımının izlenmesi, uzun vadeli sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması açısından önem arz ediyor. Prof. Dr. Bartelmeß, ebeveynlerin, şeker konusunu korkutucu kurallarla değil, dengeyi ve keyif almayı vurgulayan bir iletişim tarzıyla ele almalarının daha faydalı olduğunu ifade ediyor.

Sağlıklı Beslenme İçin Politika İhtiyacı

Tadeja Gracner, çocukların yüksek şekerli gıdalara hemen her yerde maruz kaldığını ve bunun ebeveynlerin işini gereksiz yere zorlaştırdığını düşünüyor. “Tüm sorumluluğu ailelere yüklemek yerine sağlıklı seçimleri kolaylaştıracak politikalara ihtiyaç var” diyor. Böyle kapsamda, ambalajlarda daha net uyarılar, gıda içeriğinin iyileştirilmesi ve şekerin belirli günlerde tüketilen ürünlerle sınırlı tutulması gerektiğini ekliyor. Gracner, “Çoğu ebeveyn, diş kaşıma kurabiyelerinin tatlılardan daha fazla şeker içerebileceğini düşünmüyor” diyerek bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğine vurgu yapıyor.