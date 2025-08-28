Ebo, Uzi’ye sert tepki gösterdi

EBOLU UZI’DEN CEVAP GELDİ

Ebo, kendisine yöneltilen eleştiriler sebebiyle sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Tarafların karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalar videolarla devam ederken, tansiyon hızla yükseldi ve müzik dünyasında yeni bir kavga gündemin odak noktası haline geldi. Instagram’da gerçekleştirdiği canlı yayında Ebo, Uzi’ye yönelik sert sözler sarf etti. “Sanatınızla gündemde kalın. Eğer bot varsa, kanıtla; çıkar ortaya koy. Yapmazsan namertsin” diyen Ebo, Uzi’nin sektörde birçok kişiyle sorun yaşadığını, ayrıca geçmişte Tepki, Çakal, Motive ve Ati ile de gerilimler yaşadığını iddia etti.

UZİ’DEN SERT YANIT

Ebo’nun iddialarına yanıt gecikmedi. Uzi, arabasında çektiği bir videoda doğrudan Ebo’yu hedef aldı. Programda kendisine yöneltilen soruların önceden verilmediğini vurgulayan Uzi, “Bot basma sorusuna dürüstçe yanıt verdim. Kimseyi hedef göstermedim” şeklinde konuştu. Ebo’nun tutumunu eleştiren Uzi, “Daha dün birlikte iş yapalım diyordun. Ne oldu da şimdi düşman kesildin?” ifadeleriyle sert bir çıkış yaptı.

UZİ’İN BAŞARISI ORTADA

Konuşmasında hakaret ve küfürlere de yer veren Uzi, geçmişte Ebo ile gerçekleştirdikleri projelerde herhangi bir bot olmadığını belirtti ve iddiaları temelsiz olarak değerlendirdi. Ebo’nun “Başarıların ne?” sorusuna yanıt veren Uzi, “3,5 milyar dinlenmem var. Bir yıldır üretim yapmıyorum diye konuşuyorsun. İstediğimde yine üretir, yine zirveye çıkarım” dedi. Ayrıca Ebo’nun geçmişine de göndermede bulunarak, “Sen taklit ayakkabı satarken biz rap sahnesinde mücadele ediyorduk” diyerek sert çıkışını sürdürdü.