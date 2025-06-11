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Ebrar Çakır’ı Mükemmel Başarısından Tebrik Ettiler

Ebrar Çakır’IN BAŞARISI KUTLANDI

Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda elde edilen başarı, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ebrar Çakır ile taçlandı. Adana’da düzenlenen bu şampiyonada Ebrar, Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak bir tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, Ebrar’ın başarısını kutlayarak, genç sporcuların kazandığı başarıların topluma ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Ebrar’ın bu başarısı, gençlerimize örnek teşkil edecek niteliktedir. Spora ve gençliğe verdiğimiz desteğin böyle sonuçlarla taçlanması bizleri son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Şampiyon sporcu Ebrar Çakır, İl Emniyet Müdürü’ne nazik kabulü için teşekkür etti ve yeni hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Ebrar, yaptığı açıklamada, gelecekte daha büyük başarılara imza atmak için sıkı bir çalışma yürüteceğini vurguladı.

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