Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi’ne Döndü

KARİYERİNE DÖNÜYOR

Kariyerine Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad’ta devam eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi’ne geri dönüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt’u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki yeni evinde!” denildi.

İki yıl boyunca Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad’ta forma giyen Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluk sevincinin ardından ülkesine geri dönüyor. Yıldız voleybolcu, yurtdışında geçirdiği bu süre zarfında önemli bir deneyim kazandı. Ebrar, daha önce Türkiye’de VakıfBank ve Türk Hava Yolları takımlarında da oynamıştı.