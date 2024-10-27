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Spor

Ebrar Karakurt’un Tepkisi Büyük Skandal!

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EBRAR KARAKURT’TAN SKANDAL HAREKETE TEPKİ

Lokomotiv Kaliningrad takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Dinamo Metar ile gerçekleştirdikleri karşılaşmada rakip takımın başantrenörünün sergilediği skandal davranışa karşı isyan etti. Ebrar Karakurt’un formasını giydiği Kaliningrad, Dinamo Metar’ı setlerde 3-2’lik skorla mağlup ederken, Ebrar maç boyunca 25 sayı ve 5 blok ile dikkat çekti.

DİNAMO METAR’IN BAŞANTRENÖRÜNÜN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Mücadele sırasında Dinamo Metar’ın başantrenörünün gerçekleştirdiği skandal hareket, Rusya’da pek çok kişinin ilgisini çekti ve günün konularından biri haline geldi. Ebrar Karakurt’un bu duruma karşı gösterdiği tepki ise medya organlarında geniş yankı buldu.

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